Дмитрий Кузнецов: не знаю, что должно случиться, чтобы «Химки» и «Торпедо» остались в РПЛ
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Главный тренер 2DROTS и бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от расположения команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Химки» — фаворит на вылет из РПЛ. Их игра ни в какие ворота не лезет. Даже «Торпедо» выглядит лучше, чем подмосковная команда. Но не будем судить команду Клотета по одной победе над «Факелом». Я не знаю, что должно случиться, чтобы «Химки» и «Торпедо» начали всех обыгрывать и остались в РПЛ.
«Пари НН» тоже можно приписать в список претендентов на вылет. Внизу турнирной таблицы будет ожесточённая борьба», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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