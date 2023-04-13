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Манчестер Юнайтед — Севилья. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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Сегодня, 13 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Бригаду арбитров возглавит Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Севилья
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Маласиа, Каземиро, Забитцер, Фернандеш, Антони, Санчо, Марсьяль.

«Севилья»: Боно, Куасси, Маркан, Монтьель, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Ламела.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал две победы над другой испанской командой «Бетисом» с общим счётом 5:1. «Севилья» в предыдущем раунде оказалась сильнее «Фенербахче» в двухматчевом противостоянии со счётом 2:1.

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