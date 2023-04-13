Де Хеа: «Севилья» много раз выигрывала Лигу Европы, это будет тяжёлый матч

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей» заявил, что не стоит недооценивать соперника, несмотря на неудачное выступление в текущем сезоне чемпионата Испании.

«Я думаю, что в этом сезоне у них действительно есть проблемы в Ла Лиге, но мы знаем, как они могут играть в Лиге Европы. Они уже выигрывали этот турнир много раз, и это будет очень тяжёлая игра. Они физически хорошо подготовлены, они жёсткие игроки. Это хорошая команда, я не знаю, почему они так выступают в Ла Лиге, но это будет очень тяжёлый матч», — приводит слова испанского вратаря официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» пройдёт сегодня, 13 апреля, в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.