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Merlo: Энцо Фернандес продлил контракт с «Челси» до 2032 года

Merlo: Энцо Фернандес продлил контракт с «Челси» до 2032 года
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес продлил свой контракт с клубом ещё на год. Об этом сообщает Merlo.

По информации источника, клуб активировал заранее прописанную опцию. Теперь аргентинский футболист связан с клубом соглашением до лета 2032 года. 22-летний аргентинец выступает в «Челси» под пятым номером. Сейчас команда Фрэнка Лэмпарда располагается на 11-м месте в АПЛ. Отметим, что Энцо — действующий чемпион мира.

Энцо Фернандес стал восьмым новичком команды в январское трансферное окно. Ранее лондонский клуб подписал таких игроков, как Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Нони Мадуэке, Андрей Сантос, Давид Датро Фофана, Жоау Феликс и Мало Гюсто, который присоединится к клубу после окончания текущего сезона.

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