Анчелотти — о контракте Асенсио: надеюсь, он останется в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал текущую ситуацию клуба с контрактом полузащитника Марко Асенсио.
«Я надеюсь, что он останется здесь, в мадридском «Реале». Очень важно иметь в команде такого игрока, как Марко, он всегда может помочь забитыми голами и результативными передачами в любой момент. Я доверяю ему, а он всегда забивает!» — цитирует Анчелотти Marca.
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси» на «Сантьяго Бернабеу», который состоялся в среду, 12 апреля, Асенсио отметился забитым мячом. На 71-й минуте испанец вышел на замену вместо Родриго Гоэса, а тремя минутами позже – забил гол, увеличив преимущество «Реала» до двух мячей.
Действующее соглашение Асенсио с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Ранее слухи связывали испанца с переходом в «Барселону» на правах свободного агента.
- 13 апреля 2023
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