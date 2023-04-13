«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: Забитцер открыл счёт в матче

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Бригаду арбитров возглавляет Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 15-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер открыл счёт в матче.
На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал две победы над другой испанской командой «Бетис» с общим счётом 5:1. «Севилья» в предыдущем раунде оказалась сильнее «Фенербахче» в двухматчевом противостоянии со счётом 2:1.
В последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» встречались в 2020 году. Тогда «Севилья» отпраздновала победу в полуфинале Лиги Европы (2:1). В том сезоне из-за пандемии матчи плей-офф еврокубков проходили на нейтральном поле и в формате одной встречи.
- 13 апреля 2023
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