Петрушин: Захарян в «Челси»? Там в раздевалке места для игроков нет

Ветеран московского «Динамо» Алексей Петрушин оценил возможность перехода полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«Тут надо смотреть на то, какие европейские клубы в нём заинтересованы — нужно ли это сегодня ему? Есть смысл ехать только в серьёзный клуб, где он прибавит в мастерстве и получит ценный опыт.
В клуб уровня Лиги чемпионов? Необязательно — можно в клуб уровня Лиги конференций. По крайней мере, в команду, которая принимает участие в международных турнирах. Во-первых, надо смотреть на сам чемпионат, ещё брать в учёт место в стартовом составе. Я не знаю, что у него на первом месте — деньги или футбол.
В «Челси» даже в раздевалке места для игроков не хватает. Так не должно быть. В обойме должно быть 18–20 игроков, и всё. Не всегда хорошо, когда игроков много. Количество не означает качество. В киевском «Динамо» лучшего образца играли всего 13 человек — и клуб показывал результат. Вчера на поле в матче с «Реалом» не знали, куда им деваться», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
- 13 апреля 2023
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