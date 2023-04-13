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Манчестер Юнайтед — Севилья. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: Забитцер оформил дубль

«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: Забитцер оформил дубль
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В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра идёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Бригаду арбитров возглавляет Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1-й тайм
2 : 0
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Забитцер – 15'   2:0 Забитцер – 21'

На 21-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер оформил дубль.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал две победы над другой испанской командой «Бетис» с общим счётом 5:1. «Севилья» в предыдущем раунде оказалась сильнее «Фенербахче» в двухматчевом противостоянии со счётом 2:1.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» встречались в 2020 году. Тогда «Севилья» отпраздновала победу в полуфинале Лиги Европы (2:1). В том сезоне из-за пандемии матчи плей-офф еврокубков проходили на нейтральном поле и в формате одной встречи.

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