Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду отреагировал на увольнение тренера «Аль-Насра»

Роналду отреагировал на увольнение тренера «Аль-Насра»
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 13 апреля, «Аль-Наср» объявил об уходе Руди Гарсии с должности главного тренера команды. В социальных сетях на решение клуба отреагировал звёздный футболист команды Криштиану Роналду.

«Было приятно работать с вами. Желаю всего наилучшего в будущем», — написал Роналду под фотографией с Гарсией.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что Роналду недоволен работой Гарсии. Француз занимал должность рулевого «Аль-Насра» с лета прошлого года.

После зимнего перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду провёл 12 матчей. В них 38-летний португалец записал на свой счёт 11 голов и два голевых паса.

Под руководством Гарсии, назначенного главным тренером «Аль-Насра» 29 июня 2022 года, команда набрала 53 очка в 23 играх чемпионата Саудовской Аравии и отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.

Материалы по теме
«Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023