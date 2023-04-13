Роналду отреагировал на увольнение тренера «Аль-Насра»

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В четверг, 13 апреля, «Аль-Наср» объявил об уходе Руди Гарсии с должности главного тренера команды. В социальных сетях на решение клуба отреагировал звёздный футболист команды Криштиану Роналду.

«Было приятно работать с вами. Желаю всего наилучшего в будущем», — написал Роналду под фотографией с Гарсией.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что Роналду недоволен работой Гарсии. Француз занимал должность рулевого «Аль-Насра» с лета прошлого года.

После зимнего перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду провёл 12 матчей. В них 38-летний португалец записал на свой счёт 11 голов и два голевых паса.

Под руководством Гарсии, назначенного главным тренером «Аль-Насра» 29 июня 2022 года, команда набрала 53 очка в 23 играх чемпионата Саудовской Аравии и отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.