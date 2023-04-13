Щенсны во время матча со «Спортингом» схватился за грудь и был заменён

На 41-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Спортингом» вратарь туринцев Войцех Щенсны схватился за грудь (в области сердца). Через некоторое время к нему подошли врачи, а поляк начал рыдать. В итоге голкипера заменили на Маттиа Перина. Щенсны покидал поле самостоятельно.
Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине проходит первая четвертьфинальная игра Лиги Европы. Встречаются местный «Ювентус» и португальский «Спортинг». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. После первого тайма счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В текущем сезоне польский голкипер провёл 25 матчей за «Ювентус» во всех турнирах. В последний раз из-за травмы вратарь отсутствовал в первой половине сентября 2022 года.
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