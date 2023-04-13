Журналист Мало: «Барселона» подписала Гюндогана

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» подписала полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкая Гюндогана, сообщает журналист Виктор Мало в своём «твиттере».

По информации источника, каталонский клуб уже оформил два трансфера на предстоящий сезон, согласовав контракты с Гюндоганом и защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом.

Официальное оформление соглашений может затянуться из-за проблем «Барсы» с финансовым фэйр-плей. В большей степени это касается контракта Мартинеса.

После подписания Гюндогана приоритетом Хави является укрепление атаки, особенно левого фланга. Ранее сообщалось, что клуб может пригласить вингера «Атлетико» Янника Феррейру Карраско.

Также ведётся работа по приобретению нападающего-бомбардира. Пьер-Эмерик Обамеянг из «Челси» и Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе» остаются основными вариантами «Барсы», также рассматривается бесплатный трансфер Маркуса Тюрама, который, по словам генерального директора «Боруссии» Мёнхенгладбах, покинет клуб летом.

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2023 года. Хавбек провёл 26 матчей в текущем сезоне АПЛ, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.