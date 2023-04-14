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Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций, турнирная сетка

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций, турнирная сетка
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Завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций сезона-2022/2023.

«Гент» дома сыграл вничью с «Вест Хэмом» – 1:1. На гол «молотобойца» Дэнни Ингса точным выстрелом ответил игрок бельгийской команды Уго Кейперс.

Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 19:45 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Ингс – 45+3'   1:1 Кейперс – 57'

«Андерлехт» уверенно обыграл в домашнем матче «АЗ Алкмар» со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Микаэл Мурильо и Маджид Ашимеру.

Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Мурильо – 22'   2:0 Ашимеру – 70'

«Фиорентина» в гостях разгромила «Лех» – 4:1. На голы Кабрала, Гонсалеса, Бонавентуры и Иконе поляки смогли ответить лишь одним точным выстрелом: мяч на свой счёт записал Кристоффер Вельде.

Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Лех П
Познань, Польша
Окончен
1 : 4
Фиорентина
Флоренция, Италия
0:1 Кабрал – 4'   1:1 Вельде – 20'   1:2 Гонсалес – 41'   1:3 Бонавентура – 58'   1:4 Иконе – 63'

«Базель» и «Ницца» сыграли вничью на поле швейцарцев – 2:2. В составе хозяев дублем отметился Зеки Амдуни. За «Ниццу» двумя голами отметился Теремас Моффи.

Лига конференций. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
2 : 2
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Амдуни – 26'   1:1 Моффи – 38'   1:2 Моффи – 45+1'   2:2 Амдуни – 71'

Напомним, в полуфинале Лиги конференций победитель пары «Лех» — «Фиорентина» встретится с сильнейшим в паре «Базель» — «Ницца», а победитель пары «Гент» — «Вест Хэм» сыграет с сильнейшим из тандема «Андерлехт» — «АЗ Алкмар».

Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 20 апреля.

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