Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций, турнирная сетка

Завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций сезона-2022/2023.
«Гент» дома сыграл вничью с «Вест Хэмом» – 1:1. На гол «молотобойца» Дэнни Ингса точным выстрелом ответил игрок бельгийской команды Уго Кейперс.
«Андерлехт» уверенно обыграл в домашнем матче «АЗ Алкмар» со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Микаэл Мурильо и Маджид Ашимеру.
«Фиорентина» в гостях разгромила «Лех» – 4:1. На голы Кабрала, Гонсалеса, Бонавентуры и Иконе поляки смогли ответить лишь одним точным выстрелом: мяч на свой счёт записал Кристоффер Вельде.
«Базель» и «Ницца» сыграли вничью на поле швейцарцев – 2:2. В составе хозяев дублем отметился Зеки Амдуни. За «Ниццу» двумя голами отметился Теремас Моффи.
Напомним, в полуфинале Лиги конференций победитель пары «Лех» — «Фиорентина» встретится с сильнейшим в паре «Базель» — «Ницца», а победитель пары «Гент» — «Вест Хэм» сыграет с сильнейшим из тандема «Андерлехт» — «АЗ Алкмар».
Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 20 апреля.
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