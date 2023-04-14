Забитцер: результат матча с «Севильей» не может не разочаровывать
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер прокомментировал ничейный результат своей команды в 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей».
«Матч можно сравнить с американскими горками. Мы могли победить, но получили ничью — это не входило в наши планы. Мы контролировали ход встречи, но пропустили два лёгких гола — это не может не разочаровывать», – цитирует Забитцера BBC.
На 14-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер открыл счёт в матче, на 21-й минуте австриец оформил дубль. На 84-й минуте рикошет от Тирелла Маласиа позволил «Севилье» отыграть один мяч, в компенсированное время автогол Гарри Магуайра сравнял счёт в матче.
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