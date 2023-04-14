Экс-помощник Бердыева: думаю, Курбан сожалеет, что ради «Сочи» бросил всё в Иране

Молдавский тренер Иван Данильянц, известный по совместной работе с Курбаном Бердыевым в таких командах, как «Рубин», «Ростов» и «Кайрат», прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Это решение Бердыева прежде всего. Я с ним не общался, но мне кажется, он понимает, что в таких условиях невозможно конструктивно работать. Ему важны контекст, детали. Но ни одного футболиста за это время не пригласили в команду. Многие вещи складывались не так, как он себе представлял. Я исхожу из своих мыслей.

Если же это решение со стороны клуба, то абсолютно недальновидно было приглашать такого человека и не дать ему возможность поработать.

Думаю, Бердыев больше всего сожалеет о том, что ради работы в «Сочи» бросил всё в Иране. Потому что там была благоприятная атмосфера: хорошее отношение президента к нему, у него было всё, что позволяло развиваться вдолгую. Но авторитет Бориса Ротенберга, который его пригласил, не позволил Курбану Бекиевичу отказать ему. На деле же оказалось, что это все были слова, которые не были подкреплены делами», — приводит слова Бердыева «РБ Спорт».

Напомним, Бердыев проработал в «Сочи» чуть более трёх месяцев. На данный момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 31 очко.