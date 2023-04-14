Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-помощник Бердыева: думаю, Курбан сожалеет, что ради «Сочи» бросил всё в Иране

Экс-помощник Бердыева: думаю, Курбан сожалеет, что ради «Сочи» бросил всё в Иране
Аудио-версия:
Комментарии

Молдавский тренер Иван Данильянц, известный по совместной работе с Курбаном Бердыевым в таких командах, как «Рубин», «Ростов» и «Кайрат», прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Это решение Бердыева прежде всего. Я с ним не общался, но мне кажется, он понимает, что в таких условиях невозможно конструктивно работать. Ему важны контекст, детали. Но ни одного футболиста за это время не пригласили в команду. Многие вещи складывались не так, как он себе представлял. Я исхожу из своих мыслей.
Если же это решение со стороны клуба, то абсолютно недальновидно было приглашать такого человека и не дать ему возможность поработать.

Думаю, Бердыев больше всего сожалеет о том, что ради работы в «Сочи» бросил всё в Иране. Потому что там была благоприятная атмосфера: хорошее отношение президента к нему, у него было всё, что позволяло развиваться вдолгую. Но авторитет Бориса Ротенберга, который его пригласил, не позволил Курбану Бекиевичу отказать ему. На деле же оказалось, что это все были слова, которые не были подкреплены делами», — приводит слова Бердыева «РБ Спорт».

Напомним, Бердыев проработал в «Сочи» чуть более трёх месяцев. На данный момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 31 очко.

Материалы по теме
«Никому не нравится футбол команды». Бердыев проработал в «Сочи» всего 106 дней
«Никому не нравится футбол команды». Бердыев проработал в «Сочи» всего 106 дней
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023