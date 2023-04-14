Мане потерял члена семьи незадолго до конфликта с Зане — Mirror

У сенегальского нападающего «Баварии» Садио Мане умерла тетя незадолго до первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3), сообщает Mirror. Ранее сообщалось, что Мане напал на одноклубника Лероя Зане после матча с «Манчестер Сити».
За это сенегалец дисквалифицирован на матч чемпионата Германии с «Хоффенхаймом». Также футболист будет оштрафован.
Ранее сообщалось, что Зане во время конфликта с Мане назвал сенегальца «чёрным дерьмом».
Мане защищал цвета «Баварии» с 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля.
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