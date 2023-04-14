Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мане потерял члена семьи незадолго до конфликта с Зане — Mirror

Мане потерял члена семьи незадолго до конфликта с Зане — Mirror
Аудио-версия:
Комментарии

У сенегальского нападающего «Баварии» Садио Мане умерла тетя незадолго до первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3), сообщает Mirror. Ранее сообщалось, что Мане напал на одноклубника Лероя Зане после матча с «Манчестер Сити».

За это сенегалец дисквалифицирован на матч чемпионата Германии с «Хоффенхаймом». Также футболист будет оштрафован.

Ранее сообщалось, что Зане во время конфликта с Мане назвал сенегальца «чёрным дерьмом».
Мане защищал цвета «Баварии» с 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля.

Материалы по теме
В «Баварии» вспыхнул конфликт из-за проигрыша «Ман Сити». Мане ударил Зане и был отстранён
В «Баварии» вспыхнул конфликт из-за проигрыша «Ман Сити». Мане ударил Зане и был отстранён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023