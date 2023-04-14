Каряка: хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ жила как можно дольше

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и московского «Динамо» Андрей Каряка высказался о предстоящем матче Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Зенитом».

«Мне кажется, «Зенит» — фаворит в этой игре. Думаю, все-таки будет ничья.

В принципе, еще восемь туров. Интрига, конечно, какая-то сохранится, если ростовчане победят. Скажем так: у «Зенита», конечно, больше всего шансов стать чемпионом. Но хотелось бы, чтобы интрига жила как можно дольше", — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

Матч 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» состоится 16 апреля в Ростове-на-Дону и начнётся в 19:00 мск.

На данный момент «Зенит» и «Ростов» занимают первое и второе места в турнирной таблице чемпионата России