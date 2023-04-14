Кобелев: Тюкавин уже полноценный игрок старта в «Динамо», он прибавил в психологии

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал высказался о выступлениях нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
«Оценивать игру Тюкавина необходимо после окончания сезона. Тогда можно спокойно сказать, как он играет. С мой точки зрения Тюкавин прибавил в психологии. Если раньше его ассоциировали с футболистом, выходящим на замену. Сегодня он полноценный игрок стартового состава, который в каждой игре забивает, создает моменты и напрягает защитников. Константин улучшил свою игру», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 31 матч, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. Тюкавин является воспитанником «Динамо». За главную команду бело-голубых Константин дебютировал в ноябре 2020 года.
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