Денис Бояринцев: «Спартаку» надо переломить ситуацию, иначе из тройки можно выпасть

Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Денис Бояринцев высказался о кризисе в московском «Спартаке».
«Спартак» сейчас потерял двух лидеров — Джикию и Промеса. Один — важная часть команды в атаке, другой — в обороне. Конечно, это потери для команды, но «Спартак» располагает опытными футболистами. Тот же Зобнин, Соболев могут взять на себя лидерские качества. С потерей Промеса «Спартак» много потерял. В обороне Джикию некем заменить, он постоянно руководит игрой. У команды сейчас сложная ситуация. Кому-то надо находить в себе силы брать на себя бремя лидерства. В моей карьере была ситуация, когда лидеры получали травму, но общекомандный уровень спасал в данных обстоятельствах. Можно провалиться в одном, двух турах, но в тренировочном процессе наигрываются другие связи. Есть выходы из положения, их надо искать. Нужно определиться с людьми, которые могут повести за собой команду. «Спартаку» будет тяжело в предстоящих матчах. В ближайшем туре игра с «Торпедо», у которого тоже тяжелая турнирная ситуация. Этой команде нельзя терять очки. Автозаводцы будут биться. У «Спартака» должен встать вопрос самолюбия и ответственности. Красно-белым надо переломить ситуацию, чтобы не вылететь из тройки. Зрелым футболистам «Спартака» надо становиться лидерами», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».
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