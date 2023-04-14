Алдонин: этим составом ЦСКА может бороться за второе место в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы московской команды побороться за второе место в чемпионате России.
«ЦСКА способен побороться за второе место. Сможет ли он догнать «Ростов», это уже покажет сам чемпионат. Но «армейцы» сейчас не пропускают в последних играх и добиваются побед в сложных условиях. Если вспомнить матч с «Крыльями», то он складывался не очень хорошо, мягко говоря, но ЦСКА смог добиться победы и дожать соперника.
В этом плане, ближайший матч с «Уралом» будет хорошим экзаменом для «армейцев». Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке России, и за втрое место в РПЛ. Да, ещё «Спартак» борется за вторую строчку в турнирной таблице. Но надо смотреть календарь чемпионата и понимать какие соперники ещё ждут «красно-белых». Хотя, даже независимо от расписания «Спартака», у ЦСКА есть все шансы занять второе место», — приводит слова Алдонина Metaratings.
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