Орлов – о голкипере «Спартака» Селихове: ему надо проверить зрение

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о голкипере «Спартака» Александре Селихове.

«Селихова в одно время хотел брать «Зенит». Но взял в итоге Лунева. Я сразу сказал, что Селихов не умеет играть на выходах. Ему надо проверить зрение. Хорошо ли он видит? У нас есть вратари, которые плохо видят, но они это скрывают. Как Селихов не увидел мяч, летевший с углового? Он неправильно выбирает позицию. Его не научили выбирать позицию при стандартах», — приводит слова Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне Селихов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 6 матчей отстоял на ноль.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.