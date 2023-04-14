Орлов – о голкипере «Спартака» Селихове: ему надо проверить зрение
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Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о голкипере «Спартака» Александре Селихове.
«Селихова в одно время хотел брать «Зенит». Но взял в итоге Лунева. Я сразу сказал, что Селихов не умеет играть на выходах. Ему надо проверить зрение. Хорошо ли он видит? У нас есть вратари, которые плохо видят, но они это скрывают. Как Селихов не увидел мяч, летевший с углового? Он неправильно выбирает позицию. Его не научили выбирать позицию при стандартах», — приводит слова Орлова Sport24.
В нынешнем сезоне Селихов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 6 матчей отстоял на ноль.
На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.
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