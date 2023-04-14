Андрей Чернышов думает, что «Спартак» и «Торпедо» сыграют вничью

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и столичным «Торпедо». Тренер считает, что в этой игре будет забито много голов.
«Вспоминая последние матчи «Спартака», никакой легкой прогулки у «красно-белых» быть не может. Команда последние матчи тяжело проводила и с клубами из низшей части турнирной таблицы. С «Торпедо» у «Спартака» будет московское дерби, такие игры всегда сложные и напряжённые, в независимости от того, на каких местах команды находятся.
Клотет что-то новое внушил «автозаводцам» и что-то изменил. Понятно, что всё полностью в «Торпедо» он изменить не может, но, возможно, он поменял подход к работе и вселил уверенность в футболистов. «Чёрно-белые» выиграли последний матч и войдут в хорошем настроении в матч со «Спартаком». Игра будет сложная, тяжело предсказать исход матча, в этой встрече возможны любые исходы. Несколько туров назад я бы сказал, что «Спартак» фаворит, но сейчас этого не могу сделать.
Думаю, что этот матч будет результативным и команды забьют на двоих 3-4 мяча. Думаю, что «Торпедо» и «Спартак» сыграют в ничью со счетом 2:2», – приводит слова Чернышова Metaratings.
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