Каррагер: в АПЛ порой играют так медленно, как в благотворительных матчах

Бывший игрок «Ливерпуля», ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер раскритиковал защитников «Челси» за игру в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».
«Матчи в еврокубках отличаются от игр в Премьер-лиге. Иногда игра идёт медленно – почти как в благотворительных матчах! Посмотрите, какие все медлительные.
Для меня это и есть европейский футбол – то, как мадридский «Реал» меняет темп этой игры. Все будто замерли, заняв свои позиции, а затем Родриго делает свой ход. Не успеете оглянуться, и темп игры внезапно ускоряется.
Посмотрите на положение тела Родриго по сравнению с Кукурельей. Он уже бежит вперед, Кукурелья всё ещё не изменил положение корпуса, чтобы бежать назад, а неподалёку находился Бен Чилуэлл. Когда один из центральных защитников вступает в борьбу, фланговый защитник должен заполнить это пространство.
Защитникам против скоростных игроков нельзя делать всё, что вздумается. Хочется играть плотнее и агрессивнее, но стоит помнить, против кого вы играете. Родриго быстр, как молния, так что нельзя играть с ним вплотную», – приводит слова Каррагера Metro со ссылкой на эфир CBS Sports.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии:
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