Магуайр — о концовке матча с «Севильей»: случилось что-то необъяснимое

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал ничейный результат первого четвертьфинального матча Лиги Европы с «Севильей».

«Мне кажется, мы достаточно хорошо оборонялись и показали характер. Казалось, что мы добьёмся положительного результата, но потом случилось что-то необъяснимое, и матч закончился вничью. Но ничего не потеряно – всё решится на следующей неделе», – приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.

30-летний Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Английский защитник принял участие в 26 матчах нынешнего сезона во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

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