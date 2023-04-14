«Ливерпуль» готов предложить «Наполи» € 130 млн за Кварацхелию

«Ливерпуль» хочет подписать вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию, сообщает Fichajes.
Как сообщает Fichajes, английский клуб готов предложить за 22-летнего грузинского футболиста € 130 млн в летнее трансферное окно. В «Ливерпуле» намерены провести серьёзную перестройку состава после неудачного сезона.
22-летний Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022 года. Ранее он выступал в Российской Премьер-Лиге, защищая цвета московского «Локомотива» и казанского «Рубина». В текущем сезоне чемпионата Италии Хвича забил 12 голов и отдал 12 результативных передач в 24 матчах. «Наполи» за 10 туров до конца турнира возглавляет таблицу Серии А, набрав 71 очко и опережая ближайшего преследователя, «Лацио», на 16 очков.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 85 млн.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»:
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