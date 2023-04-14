Чернышов: «Ростов» займёт второе место в РПЛ, ЦСКА — третье, а «Спартак» — четвёртое

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался об интриге на оставшийся отрезок Российской Премьер-Лиги. Он считает, что его бывшая команда провалила весеннюю часть чемпионата.
«Все рассчитывали, что в весенней части чемпионата «Спартак» будет основным фаворитом и будет бороться с «Зенитом» за золотые медали. На то были основания, осенняя концовка РПЛ наводила нас на оптимизм, и отставание от петербуржцев было небольшим. Но весенняя часть сезона для «Спартака» — провал. Может быть, дальше красно-белые соберутся и проведут остаток чемпионата на высоком уровне и сумеют занять второе место, но оптимизма мало. Не стоит думать, что «Спартак» обгонит «Ростов». Карпин — человек-победитель, он внушил свою психологию футболистам, и жёлто-синие будут биться и умирать на поле, но вряд ли пропустят красно-белых вперёд. Я бы сказал, что «Ростов» займёт второе место в РПЛ, ЦСКА — третье, а «Спартак» — четвёртое.
Почему красно-белые провально выступили в весенней части сезона, ответит только тренерский штаб «Спартака». Я думаю, что неудачно прошла подготовка ко второй части чемпионата во время зимней паузы. Будем говорить откровенно, Абаскаль неопытный человек и у него никогда не было, чтобы он готовил команду столько времени. В Европе нет таких долгих перерывов в сезоне. Думаю, что тренерский штаб не знал, как готовить команду к весенней части чемпионата», – приводит слова Чернышова Metaratings.
- 14 апреля 2023
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