Орлов: поздравлять «Зенит» с чемпионством будем 7 мая, когда команда обыграет «Спартак»
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу вероятного чемпионства «Зенита». Орлов считает, что поздравлять сине-бело-голубых с очередным золотом РПЛ можно будет тогда, когда команда Сергея Семака досрочно оформит чемпионство, а у соперников не останется никаких математических шансов.
«Можно ли уже поздравлять «Зенит» с чемпионством? Поздравлять с чемпионством будем 7 мая, когда «Зенит» обыграет «Спартак». Будет досрочное чемпионство за четыре тура до конца. Так что готовьтесь (смеётся). Я готовлюсь к 7 мая», — приводит слова Геннадия Орлова Sport24.
Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка. Отрыв от ближайшего преследователя — «Ростова» — составляет девять очков.
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