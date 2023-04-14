Орлов: поздравлять «Зенит» с чемпионством будем 7 мая, когда команда обыграет «Спартак»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу вероятного чемпионства «Зенита». Орлов считает, что поздравлять сине-бело-голубых с очередным золотом РПЛ можно будет тогда, когда команда Сергея Семака досрочно оформит чемпионство, а у соперников не останется никаких математических шансов.

«Можно ли уже поздравлять «Зенит» с чемпионством? Поздравлять с чемпионством будем 7 мая, когда «Зенит» обыграет «Спартак». Будет досрочное чемпионство за четыре тура до конца. Так что готовьтесь (смеётся). Я готовлюсь к 7 мая», — приводит слова Геннадия Орлова Sport24.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка. Отрыв от ближайшего преследователя — «Ростова» — составляет девять очков.