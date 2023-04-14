Лерой Зане рассказал о лучшем моменте в карьере в «Манчестер Сити»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Зане рассказал о периоде своей карьеры за английский «Манчестер Сити», заявив, что именно в составе «горожан» выиграл первый по-настоящему значимый титул в своей карьере.

«В «Сити» я прекрасно провёл время, у меня до сих пор есть несколько друзей в команде. Тогда я жил в одном доме с Илкаем Гюндоганом, мы до сих пор очень хорошие друзья. Также я хорошо общаюсь с Джоном Стоунзом и Кайлом Уокером.

Какой момент мне запомнился больше всего во время игры за «Сити»? Наверное, победа в АПЛ в 2018 году — мой первый действительно значимый титул в профессиональном футболе. Мы установили рекорд Премьер-лиги, набрав 100 очков, мы были очень сильны и жаждали успеха», — приводит слова Зане Sport1.

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