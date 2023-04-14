Родригао: моё желание — остаться в «Зените» как можно дольше
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Бразильский защитник «Зенита» Родригао признался, что хотел бы как можно дольше выступать за команду из Санкт-Петербурга. 27-летний футболист подчеркнул, что ему очень хорошо в России и он намерен завоёвывать трофеи.
«Ближайшая цель – чемпионство. Более долгоиграющая – продолжить побеждать. Завоевать ещё трофеи. Понятно, что нельзя загадывать ничего на будущее. И не могу сказать, сколько времени я проведу здесь. Но моё желание – остаться здесь как можно дольше. Мне очень хорошо здесь», — приводит слова Родригао Metaratings.
Напомним, Родригао переехал в Россию в июля 2021 года из португальского «Жил Висенте». Сначала бразилец выступал за «Сочи», а в июле 2022 года перешёл в «Зенит». На счету Родригао 24 матча за сине-бело-голубых.
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