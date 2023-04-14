Глушенков: время в «Спартаке» — одно из самых тяжёлых в карьере

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков признался, что время, проведённое в московском «Спартаке», было одним из самых тяжёлых периодов в его карьере. Футболист заявил, что его не устраивало быть игроком «на подхвате» и постоянно уходить в аренды. В период с 2019 по 2022 год в «Спартаке» Глушенков провёл за основную команду всего 11 матчей.
«Время в «Спартаке» — одно из самых тяжёлых в карьере. Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать. Одно время мной активно интересовался «Краснодар», но не получилось договориться по условиям. Отпустили в итоге только в «Крылья», перед началом этого сезона. Мой переход был частью сделки по трансферу Зиньковского. «Спартак» сильно хотел Антона, а наш общий агент сказал, что по мне тогда тоже надо решать. Я должен был лететь на летние сборы со «Спартаком», но тут мне позвонили и сказали, что клуб готов продать в «Крылья». Ответил: «Я согласен. Готов приехать через 10 минут». А сам в Смоленске сижу (смеётся).
В любом топ-клубе есть игроки, которых не хотят отпускать. Их держат в системе, отправляя по арендам, чтобы в случае форс-мажора вернуть обратно. Но меня не устраивал статус игрока «на подхвате», — приводит слова Глушенкова Sport24.
- 14 апреля 2023
-
10:54
-
10:36
-
10:34
-
10:29
-
10:16
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:54
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:28
-
09:20
-
09:11
-
09:06
-
08:56
-
08:50
-
08:42
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:18
-
08:10
-
07:52
-
07:14
-
07:07
-
07:03
-
06:59
-
06:09
-
05:57
-
04:22
-
04:01