Глушенков: время в «Спартаке» — одно из самых тяжёлых в карьере

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков признался, что время, проведённое в московском «Спартаке», было одним из самых тяжёлых периодов в его карьере. Футболист заявил, что его не устраивало быть игроком «на подхвате» и постоянно уходить в аренды. В период с 2019 по 2022 год в «Спартаке» Глушенков провёл за основную команду всего 11 матчей.

«Время в «Спартаке» — одно из самых тяжёлых в карьере. Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать. Одно время мной активно интересовался «Краснодар», но не получилось договориться по условиям. Отпустили в итоге только в «Крылья», перед началом этого сезона. Мой переход был частью сделки по трансферу Зиньковского. «Спартак» сильно хотел Антона, а наш общий агент сказал, что по мне тогда тоже надо решать. Я должен был лететь на летние сборы со «Спартаком», но тут мне позвонили и сказали, что клуб готов продать в «Крылья». Ответил: «Я согласен. Готов приехать через 10 минут». А сам в Смоленске сижу (смеётся).

В любом топ-клубе есть игроки, которых не хотят отпускать. Их держат в системе, отправляя по арендам, чтобы в случае форс-мажора вернуть обратно. Но меня не устраивал статус игрока «на подхвате», — приводит слова Глушенкова Sport24.