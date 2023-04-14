Захарян: спокойно реагирую, когда гнобят на ТВ после плохого матча. Может, это их работа
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, как относится к критике в свой адрес. Захарян предположил, что говорить о футболистах что-то плохое — это часть работы на телевидении.
«Читаю про себя много. Ну как читаю… Не вот прямо захожу и смотрю. Если вижу что-то… Бывает, в прикол мне Ярик Гладышев скидывает, если что-то смешное. Наверное, это нормально. Когда плохой матч провёл и гнобят там, образно говоря. Спокойно на это реагирую. Ну говорят и говорят. Может, это их работа там на телевидении — что-то говорить плохое», — приводит слова Захаряна «Спорт-экспресс».
Напомним, в сезоне-2022/2023 19-летний Захарян провёл за «Динамо» 28 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
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