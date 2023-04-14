Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак высказался о предстоящем матче «Ростов» — «Зенит»

Сергей Семак высказался о предстоящем матче «Ростов» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Прекрасно, что поле в хорошем состоянии. Насчёт соперничества двух идеологий, это скорее противостояние двух команд. У каждой команды есть свои задачи и цели, и обе команды хотят побеждать. У команды есть плюсы — коими и мы, и «Ростов» хотим воспользоваться. Что будет на футбольном поле, мы не знаем. Тем футбол и интересен, что он непредсказуем. Каждая игра даётся непросто. С теми же «Уралом» и «Локомотивом». Я не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет упорная, но интересная игра. Потому что «Ростов» играет активно, пытается прессинговать, старается играть и выходить из обороны, используя короткие и средние передачи, поэтому мы вправе ждать хорошего именно по качеству футбола.

У нас на каждую игру настрой и мотивация, соответствующие тем целям, которые перед нами стоят. Нам нужно и дальше также продолжать готовиться, показывать максимально возможную, хорошую качественную игру», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Материалы по теме
«Без них получится «Зенит» Пенза». Чемпион России летом останется без главных бразильцев?
«Без них получится «Зенит» Пенза». Чемпион России летом останется без главных бразильцев?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023