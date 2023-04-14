Сергей Семак высказался о предстоящем матче «Ростов» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.
«Прекрасно, что поле в хорошем состоянии. Насчёт соперничества двух идеологий, это скорее противостояние двух команд. У каждой команды есть свои задачи и цели, и обе команды хотят побеждать. У команды есть плюсы — коими и мы, и «Ростов» хотим воспользоваться. Что будет на футбольном поле, мы не знаем. Тем футбол и интересен, что он непредсказуем. Каждая игра даётся непросто. С теми же «Уралом» и «Локомотивом». Я не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет упорная, но интересная игра. Потому что «Ростов» играет активно, пытается прессинговать, старается играть и выходить из обороны, используя короткие и средние передачи, поэтому мы вправе ждать хорошего именно по качеству футбола.
У нас на каждую игру настрой и мотивация, соответствующие тем целям, которые перед нами стоят. Нам нужно и дальше также продолжать готовиться, показывать максимально возможную, хорошую качественную игру», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 14 апреля 2023
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