Сергей Семак заявил, что Барриос готов сыграть в матче с «Ростовом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что колумбийский полузащитник команды Вильмар Барриос будет готов сыграть в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» 16 апреля.

«Думаю, Барриос готов. Перед «Локо» всего несколько занятий — буквально два-три — провёл с командой после достаточно большого перерыва, практически трёхнедельного, где он не тренировался вместе с командой. Его функциональное состояние было неоптимальным. И мы перестраховались дополнительно, всё-таки травма была непростая, достаточно серьёзная. По максимуму попытались его поберечь. Сейчас неделю он работает в общей группе, поэтому, на мой взгляд, он готов сыграть полный матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.