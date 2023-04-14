Сергей Семак рассказал о желании «Зенита» провести встречу с судейским корпусом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о желании провести встречу с судейским корпусом.
«Ежегодно есть такое требование — представитель судейского корпуса приезжает и объясняет те новшества или те моменты, которые по рекомендации вышестоящих инстанций будут предъявляться в сезоне. Говорит одно, а на деле не совсем так получается. Естественно, и человеческий фактор, и трактовка тех эпизодов, которые есть, очень сложная. Это проблема не только в российском футболе, но и в европейском тоже.
Есть желание собраться вместе с футболистами, тренерами, чтобы изучить те моменты, где есть недостаточный контакт, что есть игра рукой и попадание в руку — то есть те моменты, которые наиболее сложные в трактовках. Отсюда столько ошибок и непонимания даже со стороны тех же арбитров, как трактовать тот или иной эпизод. Я думаю, в этом отношении нужно всем вместе работать, двигаться, чтобы ситуация была более понятна и для игроков, и для судей, и для журналистов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 14 апреля 2023
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