«Это позор». Сака — о ничьей «Арсенала» с «Ливерпулем» в АПЛ

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака заявил, что ничья с «Ливерпулем» в матче 30-го тура АПЛ (2:2) позор и все игроки «пушкарей» разочарованы тем, что не смогли набрать в игре три очка.
«Парни были очень разочарованы после матча, потому что мы все хотели победить. Но мы не можем это изменить, поэтому надо переключить своё внимание на игру с «Вест Хэмом». Она будет действительно важной, мы все это знаем, поэтому постараемся подойти к ней готовыми, выложиться по максимуму и набрать три очка.
Я не собираюсь говорить, что доволен одним набранным очком в матче с «Ливерпулем». Мы хотели приехать туда и забрать все три, поэтому я немного расстроен, что мы этого не сделали. Это стадион, на котором я никогда не выигрывал, поэтому я думал, что это будет хорошая возможность, чтобы наконец сделать это, но у нас не получилось, это позор», — приводит слова Саки официальный сайт «Арсенала».
Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»
- 14 апреля 2023
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