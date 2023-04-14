Бывший вратарь «Факела» Бучнев: Воронеж — суперфутбольный город

Российский и армянский голкипер Станислав Бучнев поделился впечатлениями от выступлений за воронежский «Факел» в ФНЛ. Бучнев играл за «Факел» в сезоне-2019/2020.
«Всё от результатов зависит. До этого четыре-пять лет в Воронеже была крепкая команда. Но долги годами накапливались. Пришло новое руководство, заручилось поддержкой губернатора. Долги закрыли, но в команде не осталось ни одного человека. У всех заканчивались контракты. Решили никого не оставлять. Платёжную ведомость полностью закрыли и начали собирать команду заново, с нуля. За 17 дней до начала сезона. Понятно, люди ходили на стадион не так, как сейчас на Премьер-Лигу, но по меркам ФНЛ зрителей было очень много. На кубковую игру с «Арсеналом» полный стадион набился. Для них это принципиальный соперник.
Вообще Воронеж — суперфутбольный город. В Астрахани я два года был капитаном, но за пределами стадиона меня только раз узнали. Мужчина на автомойке подошёл: «Я тебя где-то видел». А в Воронеже уже на седьмой день таксист пожелал хорошего сезона. Это показатель, что люди увлекаются футболом — при том, что команда своими результатами не давала болельщикам той отдачи, которой они заслуживали», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 14 апреля 2023
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