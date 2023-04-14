КДК оштрафовал Галактионова на 20 тысяч рублей после матча «Локомотив» — «Зенит»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) вынес решения по матчу 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» (1:2). Все пункты решения КДК опубликованы на официальном сайте РФС.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча. Также КДК вынес замечание железнодорожникам за иные нарушения регламента проведения встречи.
Напомним, счёт в матче «Локомотива» и «Зенита» открыл нападающий хозяев Максим Глушенков, поразивший ворота петербуржцев после ошибки защитника Роберта Ренана и полузащитника Вендела. Ещё в первом тайме сине-бело-голубые смогли отыграться благодаря голу Вендела. Во втором тайме победный гол в ворота «Локомотива» забил нападающий Матео Кассьерра.
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