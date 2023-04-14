Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение Карпина и команды

«Ростов» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение Карпина и команды
Аудио-версия:
Комментарии

На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) были опубликованы решения Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по матчу 22-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» в Оренбурге (2:2).

За неподобающее поведение команды, а именно за предупреждения шести игроков и одного официального лица клуба, «Ростов» был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Во время матча «Оренбурга» и «Ростова» игроки гостей Роман Тугарев, Евгений Чернов, Данила Прохин, Кирилл Щетинин, Хорен Байрамян и Егор Голенков, а также главный тренер ростовчан Валерий Карпин получили жёлтые карточки.

Голами в матче в составе «Оренбурга» отметились Брайан Мансилья и Владимир Обухов. Забитые мячи на свой счёт в составе «Ростова» записали Егор Голенков и Максим Осипенко.

Материалы по теме
У Карпина новый джокер, а у «Краснодара» — неожиданный бомбардир. Успехи молодёжи в РПЛ
У Карпина новый джокер, а у «Краснодара» — неожиданный бомбардир. Успехи молодёжи в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023