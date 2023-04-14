«Ростов» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение Карпина и команды
Поделиться
На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) были опубликованы решения Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по матчу 22-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» в Оренбурге (2:2).
За неподобающее поведение команды, а именно за предупреждения шести игроков и одного официального лица клуба, «Ростов» был оштрафован на 100 тысяч рублей.
Во время матча «Оренбурга» и «Ростова» игроки гостей Роман Тугарев, Евгений Чернов, Данила Прохин, Кирилл Щетинин, Хорен Байрамян и Егор Голенков, а также главный тренер ростовчан Валерий Карпин получили жёлтые карточки.
Голами в матче в составе «Оренбурга» отметились Брайан Мансилья и Владимир Обухов. Забитые мячи на свой счёт в составе «Ростова» записали Егор Голенков и Максим Осипенко.
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
13:53
-
13:38
-
13:30
-
13:22
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:38
-
12:15
-
12:06
-
12:01
-
11:54
-
11:43
-
11:42
-
11:37
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:26
-
11:25
-
11:03
-
10:54
-
10:36
-
10:34
-
10:29
-
10:16
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:54
Партнерский контент