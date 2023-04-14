«Ростов» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение Карпина и команды

На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) были опубликованы решения Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по матчу 22-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» в Оренбурге (2:2).

За неподобающее поведение команды, а именно за предупреждения шести игроков и одного официального лица клуба, «Ростов» был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Во время матча «Оренбурга» и «Ростова» игроки гостей Роман Тугарев, Евгений Чернов, Данила Прохин, Кирилл Щетинин, Хорен Байрамян и Егор Голенков, а также главный тренер ростовчан Валерий Карпин получили жёлтые карточки.

Голами в матче в составе «Оренбурга» отметились Брайан Мансилья и Владимир Обухов. Забитые мячи на свой счёт в составе «Ростова» записали Егор Голенков и Максим Осипенко.