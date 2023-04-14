Бучнев: в Премьер-лиге Армении большинство клубов — частные. Один только государственный
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Российский вратарь, выступающий за ереванский «Пюник» и сборную Армении, Станислав Бучнев выделил главное отличие армянского клубного футбола от российского.
«В Армении большинство клубов — частные. Только одна команда государственная — ЦСКА. Как у нас раньше, играют ребята призывного возраста. По совместительству они ещё и костяк молодёжной сборной составляют», – сказал Бучнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Станиславу Бучневу 32 года. Он начинал карьеру в «Автодоре» из Владикавказа. Голкипер выступал в таких клубах, как «Машук-КМВ», «Ангушт», «Волгарь», «Тюмень». В сезоне-2019/2020 Бучнев играл за воронежский «Факел», после чего перешёл в армянский «Пюник».
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