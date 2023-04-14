Сазонов объяснил, почему в «Динамо» преимущественно общается с легионерами
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Защитник московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов объяснил, почему в столичном клубе преимущественно общается с иностранными футболистами. По мнению Сазонова, вокруг него сформировалась многонациональная компания из-за схожести менталитетов и свободного владения английским языком.
«Как сложилось, что в «Динамо» я в основном общаюсь с легионерами? Может быть, из-за схожести менталитетов. Спокойно общаюсь на английском. Дасе, Нгамалё, Норманну нужно было пройти адаптацию. Я сам по себе коммуникабельный, а они ребята классные. Так у нас сложилась «бригада».
В сборной — то же самое. Через полчаса после прилёта я уже знал полкоманды, сразу нашёл свою «группировку». С нею чаще и общаюсь», — приводит слова Сабы Сазонова Sport24.
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