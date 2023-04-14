Форвард «Локомотива» Глушенков: всё, что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков, ранее игравший за «Спартак», признался, что считает этап своей карьеры в составе красно-белых перевёрнутой страницей и не хочет разговаривать о бывшем клубе.

«Мне всегда хочется обыграть «Спартак», но это не делает его более особенным по сравнению с другими нашими топ-клубами. «Спартак» — перевёрнутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Всё, что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон», — приводит слова Глушенкова Sport24.

Глушенков перешёл в «Спартак» из «Чертаново» в 2019 году. Большую часть времени нападающий провёл, переходя из одной аренды в другую. Летом прошлого года «Спартак» окончательно продал Глушенкова «Крыльям Советов».