Украинского футболиста дисквалифицировали на полгода за то, что он толкнул девушку-арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) дисквалифицировал футболиста житомирского «Полесья» Вадима Червака на полгода за грубый толчок в спину девушки-арбитра, информирует официальный сайт УАФ.

«После рассмотрения материалов дела, принимая во внимание объяснение футболиста, полностью признавшего свою вину во время заседания, учитывая отсутствие у футболиста в прошлом подобных проявлений поведения, КДК УАФ принял решение отстранить Вадима Червака от участия в соревнованиях на 6 (шесть) месяцев. У футболиста есть право на обжалование данного решения в Апелляционном комитете УАФ.

Украинская ассоциация футбола в очередной раз решительно осуждает любые проявления ненадлежащего и дискриминационного поведения субъектов футбола к официальным лицам матчей», — сказано в тексте решения КДК.

Напомним, на последних минутах игры УПЛ с запорожским «Металлургом» возник спорный эпизод: игрок хозяев упал в штрафной площадке соперника, но арбитр встречи София Причина показала, что пенальти назначен не будет. Футболисты «Полесья» обступили судью, эмоционально оспаривая решение, и в возникшей сутолоке один из них, Вадим Червак, грубо толкнул 24-летнюю Софию в спину.