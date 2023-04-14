Родригао заявил, что чувствует себя в «Зените» как дома

27-летний защитник «Зенита» Родригао заявил, что чувствует себя как дома в команде из Санкт-Петербурга. По его словам, немалую роль в этом играет большая бразильская диаспора в «Зените». Однако Родригао отметил, что при большом количестве иностранцев тяжелее учить русский язык.

«Чувствую ли я себя как дома в «Зените», где семь бразильцев? Конечно, когда так много соотечественников, это всё упрощает. И всё делает интересным и увлекательным. Ты чувствуешь себя как дома. Но я уверен, что, даже если бы не было столько бразильцев, мне было бы комфортно. Я хорошо общаюсь с другими иностранцами, клуб прекрасно организован, а город очень гостеприимен. Моей семье здесь очень комфортно. Адаптация прошла максимально быстро.

Мы много проводим время с бразильцами. Выбираемся на ужин большой компанией. С российскими игроками тоже устраиваем какие-то совместные мероприятия. Но если выбирать одного человека, то выберу Дугласа. Он мой самый близкий человек в «Зените».

Думаю, с каждым днём мой русский язык улучшается. Всегда слушаю, что говорят вокруг меня, что-то спрашиваю. Возможно, чуть тяжелее учить русский, когда в команде много иностранцев, которые говорят с тобой на одном языке. Но первый год в Сочи очень помог в изучении языка. Понимаю многие вопросы во время интервью. Постепенно разбираюсь в языке», — приводит слова Родригао Metaratings.