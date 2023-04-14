Месси и Мбаппе попали в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Нападающие французского «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе попали в список 100 самых влиятельных людей мира в 2023 году по версии журнала Time.
Оба форварда представляли свои сборные на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Аргентина Месси и Франция Мбаппе пересеклись в финале, где победу праздновали аргентинцы (3:3, 4:2 пен.). Месси был признан лучшим игроком мирового первенства, забив семь голов и сделав семь результативных передач в семи матчах. Мбаппе стал лучшим бомбардиром мундиаля в Катаре с восемью голами в семи матчах.
За «ПСЖ» Месси сыграл 34 матча в текущем сезоне, отметившись 19 голами и 18 голевыми передачами. Мбаппе провёл 35 встреч за парижан, забив в них 31 мяч и сделав восемь результативных пасов.
Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ
- 14 апреля 2023
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