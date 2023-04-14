Фетисов — об отъезде Кержакова из России: видно, так их воспитывали, этих футболистов…

Бывший защитник сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о словах экс-форварда сборной России по футболу Александра Кержакова, что тот покинул страну из-за начала конфликта на Украине в феврале прошлого года. Хоккеист считает, что футболисты были так воспитаны, получая огромные деньги из бюджета.

«Кержаков уехал из России из-за конфликта на Украине? Кто это такой? А, футболист известный… Видно, так мы их воспитывали, этих футболистов… У нас с футболистами больше всего проблем последнее время: избалованные, получавшие огромные деньги в стране, из бюджета в основном… Они, наверное, не понимали, что это не их заслуга в том, что они такие деньги получают, такие возможности у них появились, а наверное, это то, что им сегодня дали такую возможность. То есть зарабатывать деньги и получать деньги — это два разных отношения. Как раз тот самый индикатор того, что мы не туда вкладывали, не в тех вкладывали и не на тех рассчитывали. Помню разные высказывания и всякие проблемы с футболистами последнее время. По-моему, это единственный вид спорта, который таким образом в обществе позиционируется. Опять же, я не хочу всех под одну гребёнку, но факты вещь неумолимая, одно за другим. Ну, уехал. Многие, кто уехал, зарабатывают здесь неоправданно огромные средства, тоже высказываются по-разному. Но опять же — это их позиция, их мнение. Значит, они так жили, они так думали. Мы просто их не видели и не чувствовали на самом деле, кто они, что они, каким образом», — приводит слова Фетисова RTVI.

В одном из своих последних интервью Кержаков признался, что покинул Россию и уехал с семьёй в Дубай из-за обстановки в стране. Экс-футболист заявил, что ему было страшно.