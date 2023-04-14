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Фигурист Траньков рассказал, как его в детстве избили фанаты «Зенита» из-за красной куртки

Фигурист Траньков рассказал, как его в детстве избили фанаты «Зенита» из-за красной куртки
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, как его в детстве избили пьяные болельщики футбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге за то, что тот был одет в красную куртку. Фигурист признался, что впоследствии всё равно начал болеть за сине-бело-голубых, несмотря на инцидент в прошлом.

«Когда переехал в Питер, меня же болельщики избили. Я иду ночью, а у меня была куртка, я очень упрашивал маму купить её. Она дорогая была, такая красная с чёрным, а не с белым. А там всё время болельщики тусовались, которые очередь занимали за билетами с ночи. Они пили в парке, а потом вставали в очередь. Меня там пьяные пацаны попинали, я сказал им, что никогда в жизни не буду болеть за «Зенит». Но потом всё поменялось», — сказал Траньков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Красный — традиционный цвет принципиального соперника «Зенита», московского «Спартака».

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