«Совершенства не существует». Тухель впервые прокомментировал драку Мане и Зане

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель впервые прокомментировал конфликт между футболистами команды Садио Мане и Лероем Зане, заявив, что тема закрыта, и выступив в поддержку своих подопечных.
«Всё решено. Дисквалификация на один матч и штраф. Я не был свидетелем этого, потому что был в тренерской. Я разговаривал об этом со всеми участниками в тот вечер и в течение следующего дня, чтобы прояснить ситуацию. Это касалось всех нас, это был вопиющий случай, было важно прояснить все детали. Мы сделали это вчера утром.
К сожалению, мы не первая команда, которая столкнулась с чем-то подобным и, вероятно, не последняя. То, как игроки и особенно участники конфликта справились с ним, оказало на нас положительно влияние. Мы начинаем всё заново.
Мане? Все совершают ошибки. Совершенства не существует. Я знаю его только как абсолютного профессионала высшего уровня. Он никогда ни в чём не был виновен и до сих пор пользуется моим полным доверием. То, что он сделал, было слишком, это противоречило кодексу поведения «Баварии». Но он извинился и был совершенно искренен, именно поэтому он может рассчитывать на меня в качестве своего первого защитника.
Конечно, была пройдена определённая черта. Когда это происходит, это происходит. Важно то, как мы это делаем. Мне не нужны были никакие доказательства того, что у нас жизнь коллектива. Конфликт, закончившийся таким образом, оказал очищающий эффект. Я чувствую это на тренировках», — приводит слова Тухеля Footmercato.
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