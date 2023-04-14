Гладилин: «Торпедо» ещё надеется уцелеть в РПЛ — игра со «Спартаком» будет принципиальной

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» — «Спартак». Игра состоится в субботу, 15 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
«И «Спартаку» нужны очки, и «Торпедо» ещё надеется уцелеть в РПЛ — будет принципиальная, интересная и боевая игра. По потенциалу «Спартак» сильнее, но в таких матчах большую роль играют подготовка и мотивированность футболистов. Если спартаковцы будут максимально настроены и с первых минут будут играть на победу, то они победят. Если же позволят какие-то послабления или будет расчёт, что за счёт класса они смогут переиграть соперника, то у «Спартака» будут проблемы», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 14 апреля 2023
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