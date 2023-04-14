«ПСЖ» поддержал главного тренера Галтье на фоне обвинений в расизме

Французский «ПСЖ» выступил в поддержку главного тренера команды Кристофа Галтье, обвиняемого в расизме.
«Клуб поддерживает Кристофа Галтье после многочисленных и неприемлемых угроз, которые он получил в свой адрес. Клуб желает, чтобы правда была установлена правосудием. «ПСЖ» против проявлений нетерпимости на поле и за его пределами. Борьба с расизмом и с любыми другими формами дискриминации — фундаментальное обязательство клуба», — заявили в «ПСЖ» на пресс-конференции, видео которой представлено на официальном сайте клуба.
Ранее стало известно, что Галтье подаст в суд на журналистов, распространивших информацию о том, что тренер якобы был против большого количества темнокожих футболистов и игроков-мусульман, когда работал в «Ницце».
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
- 14 апреля 2023
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:29
-
16:11
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:35
-
15:30
-
15:29
-
15:25
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:40
-
14:26
-
14:23
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:53
-
13:38
-
13:30
-
13:22
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:38