«ПСЖ» поддержал главного тренера Галтье на фоне обвинений в расизме

Французский «ПСЖ» выступил в поддержку главного тренера команды Кристофа Галтье, обвиняемого в расизме.

«Клуб поддерживает Кристофа Галтье после многочисленных и неприемлемых угроз, которые он получил в свой адрес. Клуб желает, чтобы правда была установлена правосудием. «ПСЖ» против проявлений нетерпимости на поле и за его пределами. Борьба с расизмом и с любыми другими формами дискриминации — фундаментальное обязательство клуба», — заявили в «ПСЖ» на пресс-конференции, видео которой представлено на официальном сайте клуба.

Ранее стало известно, что Галтье подаст в суд на журналистов, распространивших информацию о том, что тренер якобы был против большого количества темнокожих футболистов и игроков-мусульман, когда работал в «Ницце».

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