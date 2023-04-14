Главный тренер «ПСЖ» Галтье ответил на обвинения в расизме

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что был шокирован обвинениями в расизме и будет подавать в суд на любого человека, который попытается запятнать имя специалиста и его семью.

«Как и многие, я глубоко шокирован словами, приписываемыми мне таким безответственным образом. Я вырос, разделяя ценности уважения к другим людям, независимо от их происхождения, цвета кожи и религии. Вся моя жизнь как мужчины, как футболиста и как тренера сопровождалась заботой о том, чтобы жить, заботясь о благополучии окружающих. Я не могу допустить, чтобы моё имя и моя семья оказались запятнаны таким образом. Поэтому я решил подать в суд на любого, кто наносит ущерб моей чести», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Материалы по теме «ПСЖ» поддержал главного тренера Галтье на фоне обвинений в расизме

Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»