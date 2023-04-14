Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич: почему спортсмены должны страдать?

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич раскритиковал указ Министерства молодёжи и спорта Украины о запрете национальным командам страны участвовать в тех международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

«Я не вижу ничего хорошего в этом решении. Думаю, что это неправильно. Почему наши спортсмены должны страдать? Я не знаю, чем руководствовалось министерство, когда принимало такое решение.

Нужно было делать всё возможное, чтобы белорусов вслед за россиянами тоже не допускали до соревнований. На это нужно было бросать все силы! Сборная Украины участвует в отборе на Евро-2024, нам нужно играть!» – цитирует Маркевича FanDay.net.

Напомним, что к отбору Евро-2024 допущена сборная Беларуси, таким образом, следуя логике министерства, украинская федерация должна снять сборную Украины с турнира. Такое решение может привести к дисквалификации команды от УЕФА.